FC Barcelone : Dani Alves raconte son surprenant retour

La suite après cette publicité

C'est allé très vite. En l'espace de quelques jours seulement, Xavi à peine présenté en tant que nouveau coach barcelonais, l'écurie catalane a officialisé le retour de Dani Alves. Du haut de ses 38 ans, le légendaire latéral brésilien revient dans le club où il a tant brillé, étant l'un des principaux artisans de la période dorée du Barça. Aussi sulfureux que drôle, l'ancien du PSG était présenté en tongs ce mercredi aux supporters - présents en nombre au Camp Nou par ailleurs - et aux journalistes. Il a notamment dévoilé les dessous de son retour.

Après avoir expliqué revêtir le numéro 8 en hommage à Hristo Stoichkov et à Andrés Iniesta et avoir reçu bon nombre d'ovations de la foule, il a raconté ses premières heures en Catalogne : « ces jours ont été spéciaux. Pouvoir entrer dans le vestiaire, et voir mes coéquipiers... Ils m'ont fait sentir à la maison, j'ai aussi rencontré des jeunes qui veulent défendre ces couleurs à fond. Tout ça m'a rappelé beaucoup de belles choses. J'espère pouvoir ramener un peu de joie. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de négatif autour de l'équipe, le moment est venu que ça change. C'est notre ambition, regarder la solution et pas le problème. Le défi est très grand, mais l'envie l'est encore plus ».

C'est Alves qui a insisté !

Mais surtout, il a avoué que c'est lui qui a poussé pour revenir. « J'ai été très lourd avec le président, j'ai insisté pour revenir. Je pensais pouvoir aider. Ce club m'a tout donné. Je ne voyais pas ça comme une obligation, mais comme un plaisir d'aider. J'ai été très lourd, il a parlé à Xavi et Xavi m'a appelé pour me dire qu'il comptait sur moi si je voulais venir. Le reste fut très facile. Quand quelqu'un veut quelque chose, ça se fait. Les gens parlent du salaire, mais pour moi ce n'est pas important. Je n'ai jamais rien eu, je me contente de peu. Je pense à faire partie de la transformation du Barça, tout est secondaire quand tu reçois un coup de fil de ce club », a expliqué le Brésilien, confirmant également qu'il touchera un très petit salaire.

« Je ne viens pas pour passer le temps et bien vivre à Barcelone, je viens pour jouer, pour lutter pour une place et le droit de jouer. Je ne suis pas là à cause de ce que j'ai fait dans le passé ou à cause de ma relation avec le coach ou le président. Je vais lutter et essayer d'apporter. L'âge, c'est juste un nombre. On voit beaucoup de joueurs âgés dans le foot qui sont performants au plus haut niveau, c'est mon objectif. On a parlé. Je viens pour jouer latéral, mais je peux aussi jouer ailleurs pour le collectif. Pour l'instant, je m'entraîne en tant que latéral mais je suis polyvalent », a ajouté le joueur de la Canarinha. Plus qu'à attendre le mois de janvier - période à laquelle le Barça pourra l'inscrire - pour le revoir sur les pelouses espagnoles, et pour qu'il nous prouve qu'il peut encore apporter !