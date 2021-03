FC Barcelone : le plan de Laporta pour Griezmann et Coutinho

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Antoine Griezmann était en lice pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus de Didier Deschamps contre l'Ukraine. Si l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1), Griezmann, lui, s'est montré encore une fois en marquant un somptueux but et surtout en se montrant totalement irremplaçable dans cette formation tant il était toujours recherché par ses coéquipiers pour organiser le jeu des siens.

Cet état de forme n'est pas étonnant puisque depuis quelques semaines l'ancien de l'Atlético de Madrid rayonne avec le FC Barcelone. Mais, cela n'est pas forcément synonyme de lendemains chantants. En effet, selon les informations d'El Confidencial, il se pourrait que le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, cède aux sirènes des économies et veuille vendre l'international français, champion du Monde en Russie en 2018, malgré tout.

Cruyff et Alemany ne croient pas en Griezmann

En effet, s'il est conscient qu'il faut du talent sur le terrain, il en a aussi ajouté dans les bureaux avec les arrivées de Mateu Alemany et Jordy Cruyff. Les deux hommes planchent déjà sur les contours de l'effectif de la saison prochaine. Mais ils se heurtent aux terribles finances du Barça, héritées de la présidence de Josep Maria Bartomeu. Laporta, de son côté, rêve de recruter le Norvégien, qui n'a pas trouvé le chemin des filets contre Gibraltar ce mercredi, Erling Haaland.

Mais pour cela il faudra dégraisser. Ainsi, on sait que Lionel Messi, s'il reste, sera intouchable, au même titre que les jeunes Ansu Fati, qui vit une période compliquée, et Ilaix Moriba et bien sûr Pedri. Mais alors, il faudra des candidats au départ. Deux noms sont sortis du chapeau : Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Le premier a beaucoup déçu depuis son arrivée et la nouvelle équipe technique pense qu'il n'est pas le super crack que pensait recruter Bartomeu. Coutinho, arrivé pour remplacer Iniesta au fur et à mesure de son intégration, a aussi échoué et devrait -à nouveau- être poussé vers la sortie. L'été va être chaud en Europe.