JT Foot Mercato : le retour d'Arsenal au premier plan

Les Gunners font parler la poudre

Quatrième. C'est le classement d'Arsenal en Premier League avant le début du Boxing Day. Malgré un début de saison très délicat, les Gunners ont bien redressé la barre. Ces derniers restent d'ailleurs sur une très belle série de 4 victoires toutes compétitions confondues, dont 3 en Premier League. Et l'attaque du club londonien est très en forme en ce moment, avec 14 buts inscrits sur cette période, dont 5 hier face à Sunderland lors des quarts de finale de la League Cup (5-1). Une efficacité retrouvée qui coïncide avec l'affaire Pierre-Aymerick Aubameyang. A ce sujet d'ailleurs, l'entraîneur Mikel Arteta reste ferme, l'avenir du Gabonais devrait s'écrire loin de Londres...

Ça ne s'arrange pas pour Benjamin Mendy

Alors qu’il était auditionné par un tribunal anglais ce mercredi après avoir été accusé de six viols et d’une agression sexuelle, Benjamin Mendy a été inculpé pour un septième viol. Cela ne risque pas d’arranger la situation de l’international français, champion du monde en 2018. Avant ce septième chef d’accusation pour viol, Mendy risquait déjà une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Une nouvelle audience préliminaire a été programmée le 7 Janvier avant un éventuel procès le 27 juin 2022 ou le 1er août.

Le Barça tient son premier renfort hivernal

Alors que le Mundo Deportivo annonçait le dossier Ferran Torres plus compliqué que prévu, le Barça serait finalement proche de toucher au but selon les informations de Sport. Ce mercredi en début d'après-midi, le média catalan est catégorique, Ferran Torres (21 ans) s'apprête à signer en faveur du FC Barcelone. On parle même d'une possible annonce officielle dans les prochaines heures. Si Manchester City demandait 60M€ pour l'international espagnol, l'opération devrait se boucler aux alentours de 45M€. Une bien bonne nouvelle pour Xavi qui avait fait du joueur de 21 ans sa priorité absolue.