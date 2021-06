Euro 2020 : Marcel Desailly convaincu par les Bleus

Dans un groupe composé de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie, la France a su faire le travail pour terminer en tête. Victorieux face à l’Allemagne, les hommes de Didier Deschamps ont ensuite été tenus en échec face à la Hongrie et le Portugal. Mais le scénario des matchs à de quoi faire relativiser comme l’a expliqué Marcel Desailly dans La Provence. Pour lui, cette phase de poule des Bleus a été convaincante.

« Je suis toujours étonné des doutes qu'on peut avoir dans le déroulement d’un match. Lorsque l’équipe de France est amenée à subir, une forme de stress vient chez les supporters, chez les journalistes aussi. Il existe une pression, qui est justifiée, car cette équipe a des individualités fantastiques. Face à l’Allemagne, un adversaire capable de rivaliser avec nous sans mettre le bus derrière, on a vu toutes les capacités des Bleus dans cette situation. Puis, il y a eu le piège hongrois, à l’extérieur. On s’en est sorti. Enfin, il y a eu le Portugal, un coup de pied arrêté nous a fait perdre un peu pied, sur la faute de Lloris, mais on est revenu. Et on a même le sentiment que si le match avait duré un peu plus longtemps, la France serait arrivée à faire la différence avec la vitesse des joueurs offensifs et la diversité de nos joueurs. Donc oui, la France m’a convaincu. Elle a terminé première du groupe de la mort. Je suis satisfait. Il y a du bien et du moins bien. »