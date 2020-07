Serie A : la Lazio s'effondre à Lecce

Rien ne va plus du côté de la Lazio. Déjà sèchement battus par l'AC Milan il y a quelques jours sur le score de trois buts à zéro, les Laziales se sont à nouveau inclinés en ce mardi soir. Les hommes de Simeone Inzaghi se déplaçaient du côté de Lecce afin de reprendre leur marche en avant. On a cru au départ que les Romains auraient de la chance. En effet, dès la 4e minute, Mancosu trouvait la marque, mais son but était refusé par la VAR. Dans la foulée, Felipe Caicedo ouvrait la marque (5e).

Mais rien n'a tourné du bon côté. Les joueurs de Lecce se sont montrés supérieurs et ont égalisé grâce à l'attaquant Babakar à la demi-heure de jeu. Juste avant la pause, les locaux auraient pu prendre l'avantage, mais Mancosu décidait d'envoyer son penalty dans les airs. En début de seconde période, ils allaient finalement prendre l'avantage grâce au défenseur Fabio Lucioni (47e). Enfin de rencontre, Patric Gabarron écopait même d'un carton rouge direct et laissait la Lazio à 10 (90e +3). Le score allait en rester là. Si la Juventus Turin l'emporte à Milan, la Lazio pourrait avoir dit définitivement au revoir au titre.