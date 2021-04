Bordeaux : Alain Giresse dénonce l'attitude de King Street

Ce jeudi en début de soirée, les Girondins de Bordeaux annonçaient le départ de leur actionnaire majoritaire King Street dans un communiqué officiel. Les Girondins se trouvent donc sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux en attendant qu'un potentiel repreneur se manifeste. Légende du club au scapulaire, Alain Giresse n'a pas caché son amertume face à ce dénouement tragique. Pour l'ancien international français, King Street est venu en Gironde pour faire uniquement du business.

« Il fallait qu'ils prennent bien la mesure de ce qu'est un club de football, de ce que sont les Girondins. Sur le plan sportif, sur le plan financier et sur le plan relationnel... On est dans une situation catastrophique de tous les côtés. Ce qui me dérange, c'est qu'il y avait vraiment une mobilisation locale et régionale quand Bordeaux est descendu. Là, les relations se sont tellement dégradées que je ne sais pas si ce sera le cas, » lâche ainsi Giresse sur les ondes de RMC Sport. C'est un club mythique de notre championnat qui est en péril aujourd'hui...