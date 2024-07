Espagne : de lourdes sanctions envisagées contre Morata et Rodri

Ce mardi, l’UEFA a communiqué sur l’ouverture d’une enquête contre Álvaro Morata et Rodri, comme le rapporte Marca. L’avant-centre de 31 ans et le milieu de terrain de 28 ans sont accusés de la « violation des règles élémentaires de bonne conduite », de « l’utilisation d’événements sportifs pour des manifestations de nature non sportive » et de « jeter le discrédit sur le football et l’organisation européenne en particulier ».

Vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, il y a une dizaine de jours, Álvaro Morata et Rodri ont été des joueurs clés au succès de la Roja. Mais si sur le terrain, le nouveau joueur de l’AC Milan et le milieu de Manchester City, élu meilleur joueur de la compétition, ont été exemplaires, ils l’ont moins été en dehors. Lors des festivités, après ce quatrième titre européen dans l’histoire de la sélection espagnole, ils avaient entonné un chant « Gibraltar est espagnol », à l’encontre de ce territoire britannique situé au sud de l’Espagne. Une attitude qui avait révolté la Fédération de football de Gibraltar (GFA) qui avait porté plainte contre les deux joueurs, jugeant ces propos comme « un geste indigne d’une conduite sportive ».