LdN : la liste de la Belgique contre la France avec deux grands absents

Comme on se retrouve. Deux mois après s’être affrontés en 8e de finale de l’Euro (victoire des Bleus 1-0), la France et la Belgique se jouent à nouveau. La rencontre aura cette fois lieu au Groupama Stadium de Lyon le 9 septembre prochain dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Nations. Trois jours avant, les Diables Rouges recevront Israël… en Hongrie. En accord avec la fédération, les autorités belges ont jugé « impossible » la tenue d’un tel match dans le contexte actuel.

La suite après cette publicité

En attendant, Domenico Tedesco vient de communiquer sa liste pour ces deux premiers matchs post-Euro 2024. On notera deux surprises avec les absences remarquées de Leandro Trossard, déjà buteur avec Arsenal cette saison, et surtout de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (119 capes, 85 buts) n’a pas été appelé. Reste à savoir si c’est en raison de sa situation personnelle, lui dont le transfert à Naples a tardé ou si son éviction sur le plus long terme.