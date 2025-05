LdN : la liste de l’Allemagne avec un grand retour et deux nouveaux

On connaît désormais 3 des 4 listes des nations encore engagées en Ligue des Nations. Après le Portugal et la France ces derniers jours, c’est l’Allemagne qui vient de dévoiler le nom des 26 joueurs retenus pour le Final Four qui aura lieu à domicile.

Marc-André ter Stegen effectue son retour, 8 mois après sa dernière sélection. En défense, on retrouve la révélation de l’Inter, Yann Aurel Bisseck, mais aussi le Bavarois Joshua Kimmich. Tom Bischof (19 ans), révélation d’Hoffenheim cette saison, fête sa première convocation comme Nick Woltemade (23 ans), auteur de 12 buts en Bundesliga avec Stuttgart. Florian Wirtz est également appelé par Julian Nagelsmann, contrairement à Jamal Musiala, forfait encore plusieurs semaines. L’Allemagne affrontera le Portugal en demi-finale, puis la France ou l’Espagne, lors de la grande finale, ou pour le match de la 3e place.