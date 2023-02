EdF : le préparateur physique de Karim Benzema critique le staff des Bleus

Le staff de l’équipe de France prend encore cher. Invité sur Radio Marca ce mardi, Javier Atalaya, préparateur physique personnel de Karim Benzema, a critiqué la gestion des Bleus avec l’attaquant madrilène en amont de la Coupe du monde. Selon lui, le staff a bien trop forcé avec le joueur, qui revenait d’une blessure liée à une surcharge musculaire.

«En équipe de France, ils ont fait une erreur avec Karim, même le président l’a reconnu. On ne peut pas mettre un joueur qui revient de blessure à s’entraîner à 100% dans une salle de musculation», a confié l’entraîneur personnel du joueur, qui a également rassuré quant à l’état de son joueur, désireux de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Pour rappel, le Ballon d’Or 2022 était sorti sur blessure face à Valence, le 2 février dernier.

