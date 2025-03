Le groupe du Barça avec trois bonnes nouvelles face à Osasuna

L’inquiétude a laissé place au soulagement. Après Marc Casado, blessé au genou la semaine dernière et quasi assuré de ne plus jouer de la saison, le Barça avait perdu Íñigo Martínez et Pau Cubarsi. Le premier, contraint de renoncer au rassemblement de la Roja en raison d’une périméniscite interne du genou droit, va finalement mieux. Ce jeudi, Hansi Flick a décidé de le convoquer pour la rencontre en retard du Barça face à Osasuna, prévue ce soir (21h00)

Concernant le second, il avait dû laisser ses partenaires lors du quart de finale aller de Ligue des Nations de l’Espagne face aux Pays-Bas (2-2), jeudi dernier, après avoir subi une élongation du ligament du tibia péroné antérieur de la cheville droite. Il est finalement de retour et aussi bien présent dans le groupe blaugrana. Enfin, Robert Lewandowski avait suscité l’inquiétude en sortant lors du match entre la Pologne et la Lituanie (1-0). Il avait ensuite rassuré en indiquant qu’il était seulement fatigué. Le Polonais a pu se reposer et est donc lui aussi appelé par Hansi Flick, qui pourra compter sur un groupe presque au complet. Raphinha, en revanche, est absent et laissé au repos, moins de 48 heures après la défaite du Brésil face à l’Argentine (4-1).