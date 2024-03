Braga va récupérer 15M€ pour Djaló

Auteur de neuf buts et trois passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, Álvaro Djaló (24 ans) est performant avec son club, Braga. À tel point qu’un départ cet été se précise pour l’hispano-guinéen. Le média AS rapporte que l’Athletic Bilbao est prêt à faire une grosse offre pour recruter l’attaquant lié jusqu’en 2027 avec le club portugais.

La suite après cette publicité

En effet, les deux clubs ont conclu un accord de principe autour d’un transfert estimé à 15 millions d’euros, plus cinq autres en bonus. Il s’agirait de la troisième plus grosse recrue de l’équipe basque derrière Yuri Berchiche (24 millions d’euros) et Iñigo Martínez (32 millions d’euros). Il viendrait à un poste potentiellement amoindri cet été avec le possible départ de ncio Williams (21 ans).