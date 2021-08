UEFA, CdM 2022 : la VAR utilisée en Europe pour les qualifications

La VAR débarque dans la zone Europe pour la suite des qualifications pour le Mondial 2022. L'UEFA a officialisé la nouvelle ce jeudi, avec une mise en place dès les prochains matchs prévus en septembre. Pour rappel, les trois premières journées se sont déroulées sans la VAR, ce qui avait provoqué un gigantesque tollé notamment lors de Serbie-Portugal (2-2).

La suite après cette publicité

Le but inscrit par Cristiano Ronaldo avait ainsi été injustement refusé alors que le ballon avait franchi la ligne. « L'entrée de cette technologie dans les compétitions de qualification pour équipes nationales de l'UEFA a dû être repoussée en raison des risques et des complications sur le plan logistique liés à la pandémie de Covid-19 », a tenté de justifier l'instance continentale.

⚽ VAR will be used at all of the remaining European Qualifier matches for the 2022 @FIFAWorldCup, starting with September's fixtures.



Full story: ⬇️