OL : Maxence Caqueret lâche ses vérités sur son mercato

Cet été, l’Olympique Lyonnais a ouvert la porte à Maxence Caqueret (24 ans). Approché un temps par le Bayer Leverkusen, le milieu a ensuite surveillé le marché anglais. Mais finalement, il est resté chez les Gones, où il juge son début de saison compliqué d’un point de vue individuel. «Mon début de saison n’est pas très bon. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Par rapport à la fin de saison dernière, j’aspire à être plus impactant, ce qui me manque actuellement. Je sais que je vais corriger ça, je suis sûr de mes qualités. Je bosse pour», a-t-il avoué en conférence de presse ce vendredi. Il en a profité pour revenir également sur son mercato.

«J’ai vécu un été très serein, il y avait beaucoup de rumeurs, mais ce n’était que des rumeurs, un départ alors que ce n’était pas d’actualité. Comme ce n’était que des rumeurs, je suis resté concentré sur la préparation. La saison dernière, on avait l’objectif de chercher la Coupe d’Europe, on a atteint cet objectif et j’ai grandement participé à l’atteindre. C’est une chose magnifique de pouvoir jouer la Coupe d’Europe avec l’Olympique Lyonnais, voilà pourquoi je suis encore ici». Puis, il a ajouté : «c’est difficile de dire si je ferai toute ma carrière à l’Olympique Lyonnais. Évidemment que c’est mon club de cœur, de mon enfance, mais on connait le monde du football, et il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Mais en tout cas, je suis très heureux d’être là.» Une bonne mise au point de la part de Caqueret, qui poursuit sa belle histoire d’amour avec l’OL. Un club où Pierre Sage compte sur lui. Toutefois, le coach a admis être étonné par le mercato de son joueur. «Ça me surprend, mais logique de marché peut-être. Il a déjà été courtisé, il a déjà refusé des offres. Il est pleinement là. La période a été difficile pour lui (cet été), il y avait de l’incertitude, une espèce de sablier qui se vidait, sans doute un peu de frustration. Oui, ça l’a impacté.»

