L2 : le choc et la tête du classement pour Lorient face au PFC, le Red Star respire

Choc au sommet dans cette 16e journée de Ligue 2 où le dauphin lorientais recevait un leader parisien, qui avance moins vite depuis le début de l’automne. À l’inverse, les hommes d’Olivier Pantaloni ont trouvé leur rythme de croisière et ça s’est confirmé cet après-midi au Moustoir. Grâce à un but de Julien Ponceau (13e) et un penalty de Sambou Soumano au bout du temps additionnel (90e+7), les Bretons l’ont emporté 2-0 au terme d’une rencontre très plaisante à suivre.

Ils passent devant leurs adversaires du jour (avec deux points d’avance) et leur infligent une première défaite en championnat depuis le 20 septembre (5e journée). Jusqu’à l’heure de jeu, Lorient a eu les situations pour prendre le large, sans jamais y parvenir. Par la suite, les joueurs de la capitale se sont réveillés, mais se sont toujours heurtés à un grand Mvogo. Ils ont fini par abdiquer après le second jaune de Vincent Marchetti (84e). Dans le même temps, le Red Star respire après son succès sur Grenoble 3-1. Le promu sort de la zone rouge, réalisant même un bond de 3 places au classement, et revient même à égalité de points avec les Isérois, 12es avec 18 points.

Les résultats des matchs de 14h :

Lorient 2 - 0 Paris FC : Ponceau (13e), Soumano (sp 90e+7)

Red Star 3 - 1 Grenoble : Benali (10e), Cissé (16e), Eickmayer (35e) / Ba (53e)