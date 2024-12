L2 : Laval 6e après son succès à Guingamp, Troyes explose Martigues, Clermont limite la casse

Pour 10 clubs de Ligue 2, c’était ce soir la dernière de l’année en championnat. Un rendez-vous qu’a su honorer Troyes, et avec la manière. En difficulté depuis le début de saison, les Aubois ont explosé Martigues (4-0), pour qui on ne se berce pas vraiment d’illusions à l’idée de les voir évoluer en L2 l’an prochain. La lanterne rouge du championnat a été assommée par les coups de boutoir d’Irie (20e, 72e), Said (47e), et Adeline (76e). Grâce à ce succès, l’ESTAC grimpe à la 13e place.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Paris FC 31 15 +13 9 4 2 24 11 2 Lorient 30 15 +13 9 3 3 28 15 3 Metz 28 15 +11 8 4 3 24 13 4 Dunkerque 28 15 +3 9 1 5 23 20 5 Annecy 26 15 +5 7 5 3 23 18 6 Laval 25 16 +8 7 4 5 25 17 7 Guingamp 25 16 +4 8 1 7 26 22 8 Amiens 23 16 -1 7 2 7 20 21 9 Bastia 22 16 +2 4 10 2 16 14 10 Pau 22 16 -1 6 4 6 18 19 11 Rodez 20 16 +3 5 5 6 29 26 12 Grenoble 18 15 0 5 3 7 17 17 13 Troyes 18 16 -4 5 3 8 15 19 14 Clermont 17 16 -5 4 5 7 14 19 15 Caen 15 15 -4 4 3 8 17 21 16 Ajaccio 15 16 -7 4 3 9 10 17 17 Red Star 15 15 -14 4 3 8 13 27 18 Martigues 9 16 -26 2 3 11 8 34 Voir le classement complet

En parallèle, Amiens a été battu par Laval (1-3), désormais 6e, alors que Bastia a retourné Guingamp (3-1) après avoir été mené au score. Clermont, qui a su reprendre de la hauteur après un début de saison laborieux, limite la casse en accrochant Rodez en fin de match (1-1). Enfin, Pau passe 10e après son succès contre Ajaccio (1-0).

Les résultats du soir :

Amiens 1-3 Laval : Leautey (72e) / Camara (6e), Thomas (86e), Camara (88e)

Bastia 3-1 Guingamp : Tomi (50e), Cisse (72e), Maggiotti (86e) / Siwe (32e)

Clermont 1-1 Rodez : Diaby (89e) / Abdallah (45+3e)

Pau 1-0 Ajaccio : Ruiz (3e)

Troyes 4-0 Martigues : Irie (20e, 72e), Said (47e), Adeline (76e)