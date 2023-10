Serie A : la Roma reprend sa marche en avant contre Frosinone

Après un match soporifique entre la Juventus et l’Atalanta Bergame (0-0), la Roma recevait Frosinone ce dimanche soir pour la dernière rencontre du jour comptant pour la 7ème journée de Serie A. Dans la foulée d’un match nul décevant contre le Torino et d’une lourde défaite subie sur la pelouse du Genoa, les joueurs de José Mourinho devaient reprendre leur marche en avant face à un adversaire coriace et surtout un surprenant promu en ce début de saison du championnat italien.

Les Romains prenaient rapidement le contrôle du match après une subtile déviation de Paulo Dybala pour Romelu Lukaku qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score (21e, 1-0). En deuxième période, les coéquipiers de Lorenzo Pellegrini récidivaient par l’intermédiaire de leur capitaine justement, qui bonifiait un coup franc très bien frappé par le premier passeur décisif de cette rencontre (83e, 2-0). Grâce à cette victoire, la Roma retrouve la 12ème place de Serie A, à seulement un petit point de son adversaire du soir.