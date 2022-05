PSG : Mauricio Pochettino a déjà trouvé une porte de sortie cet été

La suite après cette publicité

Moins de deux semaines avant la fin du Championnat de France, le Paris Saint-Germain, qui a déjà récupéré son titre de champion, n'a encore rien décidé pour la saison prochaine. Outre l'avenir de Kylian Mbappé, dont la visite dans le centre de Madrid a beaucoup fait parler ce lundi, celui de Mauricio Pochettino semble encore plus incertain. Battu en finale du Trophée des Champions contre Lille, éliminé prématurément en Coupe de France et en Ligue des Champions, le technicien argentin a sauvé sa saison en remportant la Ligue 1... mais ce n'est plus suffisant. Et l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus du Parc des Princes.

Selon les informations de L'Équipe, l'Argentin aurait perdu une certaine côte après son échec à la tête du club parisien, qui avait pourtant misé gros sur la saison 2021-22, avec un recrutement XXL. Cependant, il posséderait une grosse côte en Espagne. En effet, l'Athletic Bilbao, huitième, et pas sûr d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine, aurait coché son nom pour remplacer Marcelino, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison actuelle.

Contacts pris avec Mauricio Pochettino

De plus, l'actuel coach des Leones mettrait fin à sa relation avec le club une fois la saison en cours terminée. Sur le banc de Bilbao depuis 2021, il arriverait maintenant à la fin d'un cycle, selon la presse espagnole. En ce sens, des contacts auraient alors déjà été pris entre la direction du club basque et l'entourage de l'entraîneur parisien. Après l'Espanyol Barcelone (2009-2012), il pourrait donc revenir en Espagne dans l'un des clubs les plus populaires en Espagne, même si cela reste d'un niveau bien moins élevé que les précédents clubs où il était cité.

En effet, Mauricio Pochettino a longtemps été évoqué à la tête de Manchester United, même pour remplacer Ralf Rangnick, mais c'est finalement Erik ten Hag qui a été choisi. Un retour à Tottenham était également évoqué, mais Antonio Conte devrait finalement rester. Enfin, l'excellente saison de Carlo Ancelotti au Real Madrid a mis fin aux spéculations sur le banc du club merengue. Mauricio Pochettino pourrait alors suivre un destin similaire à celui d'Unai Emery, qui a pris la tête de Villarreal après des résultats décevants au PSG, puis à Arsenal.