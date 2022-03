PSG : l'Émir Al-Thani garde le contact avec Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

On vous le répète depuis le mois d'octobre, l'ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus du Parc des Princes. D'abord réticent à l'idée de coacher le PSG, l'entraîneur français triple vainqueur de la Ligue des Champions est de plus ouvert à la possibilité d'entraîner le club de la capitale sous l'impulsion de son représentant Alain Migliaccio. Peu enclin à prendre le train en route, ZZ envisage très sérieusement de prendre en main la bande à Lionel Messi, comme l'a d'ailleurs confirmé à demi-mot son fils Luca Zidane à la presse espagnole, avec à ses côtés un certain Arsène Wenger.

Si Leonardo a confié ce jeudi dans les colonnes de L'Équipe ne jamais avoir contacté le champion du monde 1998, qui ne veut d'ailleurs pas travailler avec lui, ce n'est pas le cas du richissime propriétaire qatari du PSG, l'Émir Tamim ben Hamad Al-Thani, qui connaît et apprécie tout particulièrement Zidane. Selon nos informations, les contacts sont réguliers entre les deux hommes. Nul doute que l'Émir et le technicien français de 49 ans observeront avec attention le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions mercredi prochain à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le PSG.