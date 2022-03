Zinedine Zidane au PSG, Karim Benzema, un transfert à l'OM : Luca Zidane répond à tout

La suite après cette publicité

Décidémment, Luca Zidane aime faire mentir les gens. Souvent raillé et critiqué lors de ses précédentes aventures, notamment au Real Madrid où certains estimaient qu'il était pistonné, le portier de 23 ans est en train de prouver qu'il a largement les capacités pour jouer dans le football d'élite. Arrivé au Rayo Vallecano cet été en doublure du titulaire Stole Dimitrievski, le joueur formé à La Fabrica est en train de s'emparer, peu à peu, du poste de numéro 1.

Quoi qu'il en soit, le nom Zidane continue de peser et, alors que son père est convoité par le PSG comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur Foot Mercato, les journalistes lui posent logiquement des questions à ce sujet. « Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand chose d'autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S'il est heureux, moi je serai content. S'il est heureux d'entraîner le PSG, c'est une bonne chose », a lancé le portier dans un entretien accordé à la Cadena SER.

Jouer à l'OM pendant que son père entraîne le PSG ?

Il a aussi été interrogé sur son avenir et sur la possibilité de rejoindre un club plus huppé dans un avenir proche. « Il y a encore du temps. Revenir au Real Madrid ? L'OM ? Pourquoi pas. Je suis concentré sur le Rayo pour pouvoir atteindre mon meilleur niveau. Les clubs que tu cites sont très grands et ça serait beau d'y jouer, mais il faut y aller peu à peu », a expliqué Luca Zidane. Puis, le journaliste lui a demandé - sur le ton de l'humour - qui sa mère supporterait dans le cas où il venait à jouer à l'OM pendant que son père entraîne le PSG : « sûrement avec moi (rires) ».

Enfin, il a aussi été question de Karim Benzema, qu'il a cotoyé du côté de Valdebebas et qui a offert la victoire aux Merengues face au Rayo en lui marquant le but de la victoire : « Karim est un top mondial. Je l'ai toujours dit. Il s'améliore avec le temps, il est incroyable ce joueur ». Voilà qui est clair. Mais avant de penser à son avenir ou à celui de son père, nul doute que Luca Zidane est très concentré sur cette demi-finale retour de Copa del Rey face au Betis ce soir !