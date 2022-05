Kylian Mbappé est à Madrid !

La suite après cette publicité

On le savait : Kylian Mbappé et le Real Madrid devaient se réunir cette semaine pour discuter des contours d'un possible contrat. Et comme l'indique la Cadena COPE, le Bondynois est actuellement dans un restaurant à Madrid, en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi. Un repas entre amis probablement, mais nul doute que dans les prochaines heures, c'est avec des dirigeants du Real Madrid que le Parisien se réunira.

Comme nous vous l'indiquions hier en exclusivité sur Foot Mercato, le club vainqueur de la Liga et l'entourage de l'attaquant sont très proches d'un accord autour du partage des droits d'image du joueur, contrairement à ce que disait la presse ibérique. Dans le même temps, aucun accord financier n'existe avec le PSG pour le moment, même si les deux parties discutent toujours. Affaire à suivre...