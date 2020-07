Grenade-Real Madrid : les compos probables

La suite après cette publicité

C'est un match qui pourrait faire poser 8 doigts sur le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Les Merengues se déplacent ce lundi soir (à 22 heures, à suivre en direct commenté sur notre site) en Andalousie afin d'y défier Grenade pour le compte de la 36e journée. Un succès et les hommes de Zinedine Zidane reprendraient 4 points d'avance sur le FC Barcelone à deux journées de la fin. Autant dire que le sacre serait proche. Pour aller défier le 10e du championnat, ZZ devrait reconduire ce qui marche actuellement : un 4-3-3. Selon As, l'indispensable Karim Benzema devrait être accompagné par Marco Asensio et Vincius Junior sur le front de l'attaque.

Toujours pas de trace de Gareth Bale ni d'Eden Hazard dans le 11 donc. Une manière de s'appuyer sur les hommes forts du moment afin de tenir la cadence en tête. En face, les Andalous seront emmenés par l'attaquant Roberto Soldado, qui à 35 ans a encore un fort appétit devant le but. Diego Martinez, le coach de cette équipe, devrait aligner un 4-2-3-1 avec notamment Dimitri Foulquier en position d'ailier droit. Ce n'est pas un match sans enjeu pour la formation andalouse, loin de là. En cas de succès, elle recollera à Getafe, 6e, et pourrait rêver d'une dernière semaine de compétition qui pourrait la mener vers la Ligue Europa.