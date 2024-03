Ralph Hasenhüttl remplace Niko Kovac à Wolfsburg

Wolfsburg a officialisé ce dimanche l’arrivée de Ralph Hasenhüttl sur son banc. Le technicien autrichien, libre depuis son renvoi de Southampton en 2022, remplace l’ancien technicien de Monaco, Niko Kovac, qui avait été limogé un peu plus tôt dans la journée. Pour rappel, Wolfsburg est 14e de Bundesliga et n’a plus gagné depuis décembre dernier.

«Ralph Hasenhüttl devient le nouvel entraîneur-chef des loups : l’Autrichien de 56 ans a signé un contrat à long terme avec les Verts-Blancs et dirigera déjà mardi la première séance d’entraînement au VfL Wolfsburg», indique le communiqué du club allemand.