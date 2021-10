Carlos Vela tente de faire venir Griezmann en MLS

Ça ne date pas d'hier, Antoine Griezmann (30 ans) rêve de terminer sa carrière en Major League Soccer pour vivre le rêve américain. Avant l'Euro, alors qu'il était encore au Barça, il évoquait la possibilité de traverser l'océan en 2024 à l'issue de son contrat en Catalogne. «Je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J'adore ce pays, cette culture, la NBA et l'envie de découverte me guide, mais j'ai aussi une famille à bouger», expliquait le Français au Figaro.

La suite après cette publicité

La donne a peut-être changé depuis qu'il est revenu à l'Atlético mais Carlos Vela tente lui d'attirer son ancien partenaire de la Real Sociedad. C'est ce qu’a confié le Mexicain du Los Angeles FC lors d'un live sur Instagram. «J’essaie de faire venir Griezmann. On en a déjà parlé plusieurs fois, je lui dis toujours: "Quand tu viendras en MLS, LAFC est là où tu dois être". Il aime beaucoup les États-Unis, on fait tout ce qu’on peut pour qu’il vienne jouer avec nous.» Et si les deux amis se retrouvaient un jour à Los Angeles ?