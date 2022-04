Giacomo Raspadori est fier d'être pisté par la Juventus et comparé à Dybala

Le jeune avant-centre italien, Giacomo Raspadori, est considéré comme un espoir du football italien. Cette saison il évoluait à Sassuolo, son club formateur, avec qui il a inscrit 9 buts et délivré cinq passes décisives en Serie A. Pisté par la Juventus Turin, le jeune attaquant en est fier, comme il l'a révélé à La Gazetta dello Sport : «absolument. Je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier que je suis heureux que mon nom soit évoqué pour un transfert à la Juve ou dans d'autres grands clubs de première division. Mon ambition est d'y arriver à ce niveau. Et si je le fais, ce sera grâce à Sassuolo, un club qui m'a fait grandir et évoluer dans tous les domaines.»

Dans son style de jeu, il a parfois été comparé au meneur de jeu turinois, qui devrait quitter la Vieille Dame l'été prochain, Paulo Dybala. Tout comme pour l'intérêt de la Juventus pour son profil, Raspadori se dit fier des comparaison avec La Joya : «c'est une source de fierté d'être comparé à lui d'être désigné comme son héritier. Paulo a une qualité impressionnante. En commun, nous avons le goût et tendance à se lier derrière l'avant-centre. Lui est très bon et je suis très douée pour ça aussi : derrière Scamacca, je cherche des espaces et je m'amuse. Je sais que j'ai évolué en tant qu'avant-centre et je dois encore le faire.»