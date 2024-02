Les folles options du PSG pour son nouveau stade !

Nasser Al Khelaifi l’a annoncé ce jeudi, le PSG et le Parc des Princes c’est terminé. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc». Si personne ne sait réellement quand le PSG quittera la célèbre et mythique enceinte de la Porte de Saint-Cloud, une chose est sûre, le club parisien dispose de plusieurs alternatives et va devoir construire un nouveau stade comme nous vous l’expliquions dans une vidéo publiée sur notre chaine Youtube.

La suite après cette publicité

Les sites de l’hippodrome de Saint-Cloud et de Saint-Quentin-en-Yvelines ont notamment été cités, mais apparaissent comme très complexes et difficiles à mettre en oeuvre. Autre possibilité, celle de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, qui se trouve à proximité de la base de loisirs et du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines comme l’évoquait récemment l’Équipe. Ce terrain avait déjà été étudié par le passé pour le nouveau centre d’entraînement, que le PSG a finalement installé à Poissy.