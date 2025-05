Napoli sacré, Antonio Conte sacrifié : les dessous d’un divorce explosif !

Le Napoli vient de décrocher son quatrième Scudetto en 2024-2025 sous la houlette d’Antonio Conte, qui a su redonner une identité forte et un mental de gagnant à un groupe qui semblait en déclin après le titre de 2023. Pourtant, malgré ce triomphe éclatant, des rumeurs persistantes évoquent un possible départ de Conte, illustrant un paradoxe frappant : comment un entraîneur vainqueur, salué pour avoir reconstruit un Napoli conquérant, pourrait-il envisager de quitter le navire au sommet ? Ce malaise apparent, en pleine euphorie sportive, vient souligner une fois de plus les fragilités structurelles d’un club souvent tiraillé entre ambition et gestion autoritaire.

Le cœur de la discorde résiderait dans la relation notoirement tendue entre Conte et le président Aurelio De Laurentiis. Les deux hommes, connus pour leur caractère bien trempé, auraient été en friction tout au long de la saison, malgré les résultats. Conte, fidèle à sa réputation, aurait exigé des garanties sportives claires pour l’avenir, en particulier sur le contrôle du mercato et le maintien des cadres de l’équipe. De Laurentiis, de son côté, resterait réticent à céder une trop grande part de pouvoir. Les échanges entre les deux auraient parfois pris la forme de clashs ouverts, révélant une mésentente latente entre un entraîneur qui exige des moyens à la hauteur de ses ambitions et un président soucieux de maîtriser chaque aspect du projet. Ce contraste entre le succès sur le terrain et les tensions en coulisse montre que, même auréolé d’un titre, le Napoli n’est pas à l’abri d’une rupture à son sommet.

Allegri en pole position !

Selon les informations de Sky Italia, Naples est proche de la fin de sa relation avec Antonio Conte. Le mardi 27 mai, après la visite de l’équipe au nouveau Pape Léon XIV, une réunion aura lieu entre le club et l’entraîneur des Partenopei pour faire le point. L’expérience de Conte au club d’Aurelio De Laurentiis devrait se terminer sans contretemps. Le premier choix du club est Massimiliano Allegri, l’objectif est d’essayer de conclure le plus tôt possible pour anticiper d’éventuelles insertions de l’AC Milan ou de l’Inter après la finale de la Ligue des Champions en cas de départ de Simone Inzaghi. Les tensions entre Conte et le président Aurelio De Laurentiis seraient en grande partie responsables de ce climat incertain. Deux personnalités réputées pour leur autorité, leur fierté et leur refus de compromis. Durant la saison, plusieurs sources proches du club ont évoqué des désaccords profonds sur la politique de recrutement, la gestion des cadres ou encore la vision du projet à moyen terme. Conte, fidèle à ses méthodes, réclame un contrôle accru sur le secteur sportif et des garanties pour renforcer l’effectif en Ligue des champions.

En face, De Laurentiis entend garder la mainmise totale, comme il l’a toujours fait. Dans ce contexte tendu, le nom de Massimiliano Allegri circule déjà avec insistance. Libre, expérimenté, et jugé plus conciliant, l’ancien entraîneur de la Juve représenterait une alternative « plus gérable » pour un président peu enclin à partager le pouvoir. Une situation ubuesque, où le triomphe sur le terrain pourrait bien précéder une rupture au sommet. Ce possible divorce entre Conte et De Laurentiis, malgré un Scudetto éclatant, rappelle étrangement le scénario post-2023, lorsque Luciano Spalletti, lui aussi auréolé de gloire, avait quitté Naples sur fond de tensions larvées avec le président. Deux titres en trois ans, deux entraîneurs poussés vers la sortie.