Danilo Pereira, l’assurance tous risques du PSG !

Avoir Danilo Pereira dans son équipe est gage de sécurité. Toujours au rendez-vous pour remettre dans l’ordre dans les moments de doute du Paris Saint-Germain, l’international portugais (70 sélections, 2 buts) l’a une nouvelle fois prouvé lors de la victoire (2-0) des siens face au Havre. Déjà très précieux, mardi dernier, contre Newcastle, le natif de Bissau n’a pas dérogé à la règle qu’il s’est fixé depuis son arrivée dans la capitale française. Aligné aux côtés de Nordi Mukiele dans une défense inédite où Achraf Hakimi et Carlos Soler occupaient les ailes, l’ancien joueur de Porto a ainsi soulagé ses partenaires tout au long de la rencontre. Rapidement réduit à dix après l’expulsion logique de Gianluigi Donnarumma (10e), le PSG a souvent subi. Un fait rare pour être souligné.

En infériorité numérique et face à la pression havraise, les champions de France en titre ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer grâce à deux réalisations signées Kylian Mbappé (23e) et Vitinha (89e). Pour le reste ? Il a fallu lutter et s’en remettre à un Arnau Tenas XXL pour sa grande première sous le maillot francilien. Patron de cette arrière-garde inédite, Danilo Pereira a lui aussi donné de sa personne pour permettre aux Rouge et Bleu de conserver les trois points et ainsi creuser l’écart en tête du championnat. Avec son aura et son charisme, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 n’a cessé de communiquer avec ses compagnons de défense pour résister aux vagues normandes. Si les Ciel et Marine ont, quant à eux, fait preuve d’un grand manque de réalisme offensif, le numéro 15 n’a cependant jamais craqué.

Danilo Pereira, garant de l’ordre !

Omniprésent dans les airs pour repousser une grande partie des 34 centres tentés par le HAC, le droitier d’1m88 s’est également interposé sur plusieurs tentatives havraises. Intelligent dans son placement, parfait dans le duel et toujours aussi précieux pour compenser certains espaces laissés par ses partenaires, le milieu de terrain de 32 ans, plus souvent utilisé en tant que défenseur, ne s’est pas ménagé. Crédité d’un 8 par la rédaction FM, soit autant qu’Arnau Tenas désigné homme du match, Danilo a ainsi confirmé qu’il était une valeur sûre pour Luis Enrique. Infranchissable et impérial sur plusieurs interventions défensives (2e, 5e, 43e, 68e, 69e, 73e, 83e), le joueur passé par les équipes jeunes de Benfica apporte ainsi tout son calme et sa sérénité au groupe parisien.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 14 25 10 3 1 36 11 10 Le Havre 16 14 -3 3 7 4 12 15

Loin d’être l’élément le plus utilisé par le technicien espagnol, Danilo profite aujourd’hui des nombreuses blessures (Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz…) pour enchaîner les matchs dans le onze parisien. Auteur de 7 titularisations depuis le début de la saison (11 matchs joués au total), Danilo fructifie chaque minute donnée par son coach. En patron et très rarement pris à défaut, il amène également ce petit plus de caractère, qui peut parfois manquer au PSG. Considéré comme un homme de l’ombre depuis ses débuts dans la Ville Lumière, Danilo demeure, à ce titre, un maillon essentiel et précieux pour le projet francilien. Et pour cause, rares sont les joueurs capables de se mettre à la hauteur de l’événement, et ce peu importe, le contexte. Un atout plus que jamais essentiel pour les prochaines semaines du PSG. Décimé par les blessures, le club de la capitale devra, en effet, s’appuyer sur un grand Danilo pour passer avec succès les différents tests à venir, à commencer par le Borussia Dortmund, le 13 décembre prochain, pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.