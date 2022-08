FC Barcelone : Frenkie de Jong au cœur d'un nouveau conflit

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong pensait sans doute vivre une intersaison moins agitée. Toujours courtisé par Manchester United et Chelsea, le milieu de terrain du Barça souhaite rester en Catalogne. Son club n'est pas forcément pour. La faute à un salaire trop conséquent pour ses finances. La donne est simple pour Laporta et son équipe, soit le joueur accepte de baisser drastiquement son salaire, soit on le force à partir en direction de la Premier League.

Alors que Xavi est en train de mettre en place une équipe compétitive et un jeu plutôt attirant, De Jong estime devoir en faire partie. Pour lui, cette quatrième saison au club doit être celle de la consécration. Évidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Le Barça a décidé d'accentuer la pression, le mercato avançant à grands pas. Et puis si le joueur a dit non à MU, la porte reste encore un peu entrouverture pour rejoindre Chelsea.

De Jong et son agent ne sont pas d'accord

D'après Sport, les Blues ont même présenté une offre qui pourrait satisfaire les Blaugranas. Ils ont proposé d'inclure Marcos Alonso dans le deal afin de baisser la note globale de ce transfert. En plus de l'Espagnol, ils offriraient 70 M€. Cela arrangerait tout le monde puisque le latéral gauche n'a plus vraiment la tête à Londres et souhaite rejoindre la Catalogne. Faut-il encore que De Jong l'accepte. Et ça, c'est encore loin d'être gagné.

Il attend de voir quelle réduction de salaire le Barça va lui proposer avant de prendre sa décision mais pour son agent, Ali Dursun, c'est déjà tout vu. Il faut aller à Chelsea. Selon Sport, cet empressement du représentant est devenu une source de conflit avec le Néerlandais. Dursun ne souhaite pas que De Jong baisse son salaire et l'exhorte à accepter de rejoindre la Premier League. Plusieurs frictions ont déjà eu lieu, ce qui n'arrange pas vraiment la situation du Barça...