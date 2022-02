Nice vend deux joueurs à Bâle

Le FC Bâle a levé les options d'achat incluses dans les prêts d'Andy Pelmard (21 ans) et Dan Ndoye (21 ans). Le jeune défenseur français est désormais sous contrat jusqu'en juin 2026. L'attaquant suisse, lui, a signé jusqu'en juin 2026.

La suite après cette publicité

«Le FCB est très heureux de pouvoir retenir à long terme deux jeunes joueurs solides en Andy et Dan et leur souhaite un succès continu sous le maillot rouge et bleu», peut-on lire sur le communiqué officiel. Deux opérations qui font entrer quelques liquidités bienvenues dans les caisses de l'OGC Nice.