Lorient : Benjamin Mendy a le soutien de Kylian Mbappé

Au terme de deux ans de procédure judiciaire où il a été jugé non coupable de viol et tentative de viol, Benjamin Mendy voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le champion du monde 2018, transféré à Lorient à la surprise générale, a repris le chemin de l’entraînement au cours de l’été pour retrouver une condition physique. Et comme évoqué plus tôt dans la semaine, le défenseur français pourrait être présent dans le groupe qui affrontera l’AS Monaco à l’occasion de la reprise de la Ligue 1, dimanche.

Signe du destin, le joueur de 29 ans retrouverait ainsi les pelouses, deux ans après les avoir quittées, face à son ancien club. Si son arrivée lors du marché des transferts et la probabilité de le voir fouler le pré du stade du Moustoir divisent toujours autant du côté des observateurs bretons, Benjamin Mendy peut toutefois compter sur le soutien quotidien de quelques personnalités du football l’ayant côtoyé jusqu’à ce jour. À en croire les révélations de L’Equipe ce vendredi, le natif de Longjumeau reçoit régulièrement des messages d’encouragement de la part de Kylian Mbappé avec qui il a un groupe sur WhatsApp en compagnie d’autres stars comme Depay, Guardiola, Vinicius Jr, Rio Ferdinand, Paul Pogba et Ilkay Gündogan.