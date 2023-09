Lorient : Benjamin Mendy va faire son grand retour

La suite après cette publicité

Cet été, sa signature a fait beaucoup parler. Tout juste innocenté par la justice anglaise dans les affaires de viol et agression sexuelle, Benjamin Mendy signait du côté de Lorient le 19 juillet dernier. Un pari risqué pour les Merlus alors que le joueur n’avait plus joué depuis plus de deux saisons. Et il fallait forcément lui laisser le temps de retrouver le rythme avant de faire son retour.

Selon les informations de RMC Sport, son retour pourrait bien être prévu pour ce week-end. En effet, l’ancien joueur de Manchester City s’entraîne normalement et postule donc à une place dans le groupe. Au moment de son transfert, son coach Régis Le Bris avait d’ailleurs indiqué qu’une remise en forme de 6 à 8 semaines était prévue.