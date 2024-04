L’arbitre de PSG - Barça est connu !

Alors que la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions débutera mercredi au Parc des Princes, le nom de l’arbitre en charge de cette partie était encore inconnu. Finalement, il s’agit de l’Anglais Anthony Taylor qui était d’ailleurs au sifflet hier pour Manchester United-Liverpool (2-2).

La suite après cette publicité

Expérimenté, l’officiel de 45 ans a notamment dirigé le match du FC Barcelone en début de saison contre le FC Porto (1-0) ou encore la finale de Ligue des Nations 2021 remportée par la France contre l’Espagne (2-1). C’est un habitué du Paris Saint-Germain qu’il a croisé à six reprises pour 5 victoires (2-0 Shakhtar, 3-0 Real Madrid, 2-0 Borussia Dortmund, 2-1 Atalanta et 2-1 Juventus) franciliennes et 1 nul. Ce dernier a d’ailleurs eu lieu lors de la saison 2020/2021 contre le FC Barcelone (1-1) et avait conduit à la qualification du PSG en quart de finale.