OL-Angers : la réaction à chaud de Castello Lukeba

Après un large succès contre le SCO d'Angers (5-0), l'Olympique Lyonnais colle provisoirement en tête du Championnat avec un match de retard à Lorient. Après cette belle victoire devant son public, Castello Lukeba (19 ans) s'est exprimé au micro de Prime Video et s'est notamment réjoui de ne pas avoir encaissé le moindre but. Une première cette saison.

«On n'encaisse pas de but, on attendait cela depuis longtemps. On a mis de l'intensité, ils n'arrivaient pas à ressortir. On a les 3 points, on n'encaisse pas de but, c'est la soirée parfaite», assure le défenseur lyonnais, également buteur lors de cette soirée.