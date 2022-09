Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais inflige une Manita à Angers et poursuit son bon début de saison

La sixième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. Après la victoire de l'Olympique de Marseille contre Auxerre, l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais défiait le SCO Angers dans son antre du Groupama Stadium. Les Gones restaient d'ailleurs sur une belle série de 7 victoires de rang dans l'enceinte basée à Décines. Pour ce match, Peter Bosz optait pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart derrière Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Dans l'entrejeu, on retrouvait Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Romain Faivre alors que Tetê et Karl Toko-Ekambi accompagnaient Alexandre Lacazette en attaque. De son côté, Angers s'établissait dans un 3-5-2 avec Paul Bernardoni dans les cages. Devant lui, Abdoulaye Bamba, Cédric Houtondji et Batista Mendy formaient la défense tandis que Yann Valery et Seydou Doumbia prenaient les couloirs. Azzedine Ounahi, Nabil Bentaleb et Adrien Hunou se retrouvaient dans l'entrejeu tandis que Sofiane Boufal épaulait Loïs Diony en attaque.

L'Olympique Lyonnais se montrait rapidement en action avec Castello Lukeba qui servait dans la surface Nicolas Tagliafico côté gauche. L'Argentin voyait son tir fuir le cadre sur la droite avant d'être signalé hors-jeu (3e). Sur la gauche de la surface, Karl Toko-Ekambi se mettait sur son pied droit et testait aussi un Paul Bernardoni impeccable devant sa ligne (7e). Malo Gusto sur la droite de la surface testait aussi le gardien après une passe de Tetê (9e). Suite à un corner côté droit, le ballon revenait au second poteau où Castello Lukeba manquait sa reprise, mais pas Alexandre Lacazette. C'était repoussé par Paul Bernardoni et l'attaquant était hors-jeu (11e). Si le début de match lyonnais était intéressant, Angers mettait aussi le danger. Parfaitement trouvé par Azzedine Ounahi sur la gauche de la surface, Loïs Diony piquait bien au-dessus d'Anthony Lopes, mais Castello Lukeba intervenait devant sa ligne (13e). Sur coup franc, Thiago Mendes remisait de la poitrine pour Karl Toko-Ekambi qui tombait sur Paul Bernardoni avant d'être signalé hors-jeu (15e). Angers subissait, mais jouait bien avec la ligne du hors-jeu.

L'OL a déroulé

Mais finalement, le SCO finissait par craquer sous les assauts rhodaniens. Thiago Mendes d'une belle ouverture trouvait sur la gauche de la surface Karl Toko-Ekambi. Le Camerounais croisait un tir sur la droite du but qui touchait le poteau avant de finir au fond des filets (1-0, 32e). Un but qui avait le mérite de relâcher des Lyonnais qui déroulaient leur jeu. Corentin Tolisso trouvait sur la droite Malo Gusto qui centrait devant le but pour Alexandre Lacazette qui concluait d'un coup de casque (2-0, 38e). Le buteur lyonnais passait même proche du doublé avec un magnifique enchaînement acrobatique, mais son but était refusé pour cause de hors-jeu (42e). Angers était acculé, mais obtenait une dernière occasion avant la pause, mais Anthony Lopes repoussait la tentative de Yann Valery (45e). Au retour des vestiaires, Angers poussait et passait même proche d'obtenir un penalty pour une intervention limite de Nicolas Tagliafico, mais l'arbitre estimait qu'il n'y avait pas main (47e). Servi par Tetê dans la foulée, Alexandre Lacazette se voyait refuser un nouveau but pour hors-jeu (49e) avant de frapper un coup franc qui manquait de peu le cadre (52e).

La prestation de l'Olympique Lyonnais était intéressante et obtenait finalement récompense avec Tetê qui lançait Malo Gusto côté droit. Son centre au second poteau trouvait Karl Toko-Ekambi qui concluait du pied droit (3-0, 59e). L'Olympique Lyonnais se mettait totalement à l'abri sur corner avec Romain Faivre qui trouvait la tête de Castello Lukeba (4-0, 62e). En naufrage, Angers coulait et Malo Gusto du gauche obligeait Paul Bernardoni à une nouvelle parade (64e). Récupérant un ballon haut sur Azzedine Ounahi, Jeff Reine-Adélaïde tout juste entré en jeu mettait à son tour le gardien à contribution (74e). Les entrants se distinguaient à l'image d'Henrique dont la reprise s'envolait (80e). Moussa Dembélé trouvait finalement le chemin des filets à son tour et enfonçait un peu plus les visiteurs (5-0, 88e). L'Olympique Lyonnais s'offre enfin sa prestation référence et un premier clean-sheet avec cette large victoire 5-0. Les Gones grimpent de ce fait provisoirement à la troisième place. Angers de son côté est 19e et s'enfonce dans la crise avec un sixième match sans victoire.