Vinícius Júnior va diriger un comité anti-racisme de la FIFA

La suite après cette publicité

Vinícius Júnior va jouer un rôle à la FIFA. Interrogé par l’agence de presse Reuters ce jeudi, le président de l’instance du football mondial, Gianni Infantino, a déclaré que le Brésilien dirigerait en effet un comité contre le racisme, composé de plusieurs autres joueurs.

Les membres de ce groupe de travail auront notamment pour mission de suggérer des sanctions plus sévères face aux comportements discriminatoires présents dans le football. Ce choix d’y intégrer Vinícius fait écho aux actes racistes dont il est victime depuis plusieurs mois maintenant dans les tribunes espagnoles. Pour rappel, un comité anti-racisme existait déjà il y a plusieurs années au sein de la FIFA. Il avait été dissout en 2016. «Il n’y aura plus de football avec du racisme. Les matchs doivent être arrêtés immédiatement quand cela se produit. Assez, c’est assez», a aussi déclaré Infantino jeudi, après avoir rencontré Vinicius et l’équipe nationale du Brésil, qui affrontent la Guinée à Barcelone samedi.

À lire

Le PSG veut récupérer une star du Real Madrid dans l’opération Mbappé