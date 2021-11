FC Barcelone - Benfica : les compositions officielles

Xavi Hernandez au FC Barcelone, acte 2. Après avoir dirigé, avec succès, son premier match sur le banc des Blaugranas face à l'Espanyol Barcelone (1-0), samedi en Liga, le technicien espagnol s'apprête vivre sa première soirée européenne dans le costume d'entraîneur au Camp Nou ce mardi soir, face à Benfica (21 heures). Cette rencontre, comptant pour la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, est surtout cruciale pour l'avenir du Barça en C1 cette saison. Car les Catalans, 2èmes du groupe E (6 pts), pourraient dangereusement compromettre leurs chances de qualification en 8ème de finale en cas de défaite face aux Portugais (3èmes, 4 pts).

Pour sa deuxième composition d'équipe en tant que coach du Barça, Xavi, privé des jeunes Akhomach (pas inscrit en C1) et d'Abde (suspendu), compose un 3-5-2 et effectue 3 changements par rapport au Derbi barcelonés. Lenglet s'installe dans la défense à 3 avec Araujo, alors que Demir est titulaire aux avant-postes. Dembélé, de retour de blessure, est sur le banc. Akhomach et Abde sortent du XI, tout comme Mingueza. De son côté, Jorge Jesus maintient sa confiance dans son 3-4-3. Le duo Otamendi-Vertonghen est évidemment aligné derrière, tout comme Joao Mario et Julian Weigl dans l'entrejeu. Le trio Rafa Silva-Yaremchuk-Everton sera chargé d'animer le front de l'attaque.

Les XI de départ

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Piqué, Lenglet - Gavi, Busquets, N. González, F. de Jong, Alba - Demir, Depay

Benfica : Vlachodimos – Almeida, Otamendi, Vertonghen – Gilberto, Weigl, Joao Mario, Grimaldo – Rafa Silva, Yaremchuk, Everton