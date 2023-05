Séville : Lucas Ocampos fracasse l’Ajax Amsterdam

Envoyé en prêt avec option d’achat à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Lucas Ocampos raconte avoir été maltraité et avoir vécu un calvaire chez le club ajacide, ne jouant que 115 minutes en six mois. Avant de disputer la finale de la Ligue Europa avec le Séville FC, mercredi, l’ex-Marseillais a raconté sa terrible mésaventure. «Je suis arrivé aux Pays-Bas et, alors que j’avais quitté Séville pour un transfert, on m’a dit en atterrissant qu’il s’agirait en fait d’un prêt (…) Le manque de professionnalisme dans ce sens était insensé», a-t-il d’abord expliqué, au média espagnol Relevo.

«Je m’entraînais seul dans un vestiaire de jeunes aux Pays-Bas, il y avait des jours où je ne pouvais pas m’entraîner parce que ni les physios ni les préparateurs physiques ne venaient pas. Je me suis senti maltraité, oui, bien sûr. Je n’ai jamais demandé de traitement spécial. Tout ce que je voulais, c’était un peu de respect pour le joueur. On peut dire un million de choses sur moi, mais j’ai toujours été un bon professionnel», a-t-il ajouté, estimant qu’il payait les problèmes internes de l’Ajax Amsterdam, qui a également vécu une saison ratée. De retour à Séville, l’Argentin va beaucoup mieux et aura l’occasion de remporter une Coupe d’Europe, mercredi face à l’AS Roma.

