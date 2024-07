Real Madrid : Carlo Ancelotti climatise déjà Kylian Mbappé

Quelques semaines après la grande cérémonie en grande pompe pour présenter Kylian Mbappé, le Real Madrid est déjà de retour au turbin mais à plus de 6 000 kilomètres de la capitale espagnole. En effet, Carlo Ancelotti et ses joueurs se préparent à disputer plusieurs rencontres amicales en terre américaine face à l’AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea, avant de défier l’Atalanta en finale de la Supercoupe de l’UEFA. Mais pour le moment, les Merengues doivent travailler sans plusieurs joueurs encore en vacances dont leur nouvelle star française. Néanmoins, comme toute préparation amicale, ces affiches dorées contre de grandes écuries européennes resteront un bon moyen de donner de premières indications aux nombreuses questions. Et des questions, les journalistes espagnols qui suivent le Real Madrid au quotidien en ont énormément en conférence de presse.

Présent aux Etats-Unis pour une grande tournée estivale, l’entraîneur italien, Carlo Ancelotti, était très attendu en conférence de presse mardi, à quelques heures du match amical de gala contre l’AC Milan à Chicago. Le tacticien de 65 ans a d’abord envoyé un message sur le mercato : «Le mercato est fermé. Vallejo est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes : Joan, Jacobo et Raúl Asencio. Il n’y a pas de vente car tout le monde veut rester. La vérité est que je ne suis pas inquiet. Parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Comme je l’ai dit, nous n’avons pas beaucoup de temps pour préparer les premiers matchs, mais les joueurs reviendront en forme. Ils ont un programme qui commence 15 jours avant leur arrivée. Le plus important est de se reposer. Le groupe au complet revient le 7». Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, ainsi que la prolongation de contrat de Luka Modric, les Merengues semblent avoir fini leurs emplettes estivales et Carlo Ancelotti peut déjà penser à sa rotation et son système.

Aucun cadeau à Kylian Mbappé

Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. La gestion de Kylian Mbappé n’a pas toujours été simple durant son aventure parisienne. Entre des joueurs poussés vers la sortie officieusement par le Bondynois, la grande affaire du «Pivot Gang», son envie d’être aligné en position d’avant-centre en numéro 9 et son influence sur le recrutement parisien, le PSG a fait beaucoup de cadeaux à Mbappé. Mais à Madrid, tout sera différent et Carlo Ancelotti a déjà prévenu. Il ne changera pas son système pour le Français, ce sera à lui de rentrer dans le moule. Pourquoi modifier une recette gagnante ? : «Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n’est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l’équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l’idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l’année dernière. La Super Coupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s’il y a encore des joueurs en vacances», a déclaré Ancelotti en répondant justement à une question d’un journaliste, se demandant où sera aligné le joueur français, alors que le Real Madrid possède de nombreux atouts offensifs avec Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham, Arda Güler ou encore Endrick.

Dans une saison immensément longue au calendrier harassant avec 72 matchs à disputer, durant laquelle le Real Madrid participera à la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des Champions, Supercoupe de l’UEFA mais aussi le nouveau format long de la Coupe du monde des clubs, le staff des Merengues devra au mieux gérer ses cadres en les laissant souvent au repos pour les ménager, une chose que Kylian Mbappé devra accepter, alors que son utilisation a représenté un problème au PSG avec Luis Enrique. L’attaquant français avait même plus tard affirmé que ce fut l’une des sources de son mal-être au PSG. A Madrid, il devra tenir son rang et accepter les décisions : «La saison peut être longue, j’espère que c’est le cas. C’est ce que nous voulons lorsqu’une saison commence, être compétitif. Nous n’avons pas de plan physique précis, car c’est très difficile de penser à un plan physique quand on joue tous les trois jours. Nous avons toujours très bien atteint la fin de l’année et cette saison, je pense que ce sera pareil. Il faut penser aux pauses individuelles, pour ne pas épuiser les joueurs. La saison a été fantastique. On a su créer un bon esprit d’équipe, surmonter les blessures. Ils nous ont obligés à améliorer notre esprit collectif», a expliqué Ancelotti. De la patience et de l’ordre, bienvenue au Real Madrid Monsieur Mbappé !