Troyes - Angers : les compositions officielles

Pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1, l’ESTAC Troyes reçoit le SCO Angers (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Deux équipes qui n’ont pas encore gagné cette saison. Les Troyens n’ont connu que la défaite avec trois petits buts marqués, ce qui fait d’eux la lanterne rouge du championnat de France. Avec au moins trois buts encaissés par match il faudra régler les problèmes du début de saison face à un adversaire qui semble un peu plus à leur portée. Les joueurs de Bruno Irles restent sur trois matchs sans victoire contre les Angevins avec deux défaites à Angers et un match nul à domicile en 2021.

Irles effectue deux changements par rapport à la défaite 4-1 contre Lyon. Renaud Ripart fait son entrée à la place du jeune Wilson Odobert et Rony Lopes jouera son premier match pour l'ESTAC, quelques jours après son arrivée à la place de Baldé. Pour le reste, Adil Rami est en défense centrale avec Palmer-Brown et Salmier. Tardieu est bien présent au milieu. De l’autre côté, seulement deux points pour les Angevins et une quinzième place pas très rassurante après trois matchs cette saison. Les hommes de Gérald Baticle, tout comme ceux d'Irles doivent impérativement lancer leur saison cette après-midi pour espérer un maintien en Ligue 1 au mois de mai prochain. L’entraîneur du SCO effectue, lui, deux changements par rapport à la défaite 3-1 contre le Stade Brestois. Boufal remplace Hunou offensivement et Camara remplace Sabanovic, suspendu, dans le secteur défensif.

Troyes : Gallon - Baldé, Palmer-Brown, Rami (cap.), Salmier, Larouci - Ripart, Kouamé, Tardieu, Rony Lopes - Ugbo.

Angers : Bernardoni - Camara, Hountondji, Blazic, Doumbia - Mendy, Capelle (cap.) - Thioub, Ounahi, Boufal - Diony.

