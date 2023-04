Le FC Barcelone officialise un projet d’environ 1,5 M€ !

Alors que la fin de saison du FC Barcelone sera moins excitante que par le passé avec seulement le titre de Liga à défendre face au grand rival du Real Madrid (onze points séparent les deux clubs espagnols à huit journée du terme du championnat ibérique), les dirigeants catalans continuent de s’activer sur le projet Espai Barça. Ces derniers ont d’ailleurs communiqué ce lundi à ce sujet. Et ils ont confirmé la clôture du financement pour une valeur de 1,45 million d’euros, ce qui garantit le démarrage des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou et répond aux critères approuvés lors du dernier référendum du club catalan. «Le Club a clôturé le financement avec un total de 20 investisseurs et pour une valeur qui sera de 1,45 million d’euros, un chiffre qui couvre le coût des travaux de l’Espai Barça», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Les dirigeants barcelonais ont également pris le temps de détailler les noms de ces investisseurs. On retrouve notamment des noms prestigieux tels que Goldman Sachs et JP Morgan. «Le FC Barcelone continue de progresser dans son plan stratégique et dans le développement du projet Espai Barça, obtenant une flexibilité maximale pour trouver les meilleures propositions en termes de coût et de temps. Tout au long du processus, les efforts des membres du conseil d’administration et des propres équipes du club ont été complétés par des partenaires de référence, tels que Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Llorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends et IPG 360, entre autres. L’objectif est de combiner l’expérience et les connaissances des équipes et des professionnels du Club avec les meilleures pratiques dans les différents domaines associés au projet Espai Barça», se félicite le club catalan. Affaire à suivre donc.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque le possible retour de Lionel Messi