Sénégal - Cameroun : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations est toujours à l’honneur sur Foot Mercato ! Ce vendredi, le Sénégal de Sadio Mané affronte le Cameroun de Karl Toko Ekambi, à 18h au Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules de la compétition. Une confrontation très attendue depuis le début de cette CAN, opposant deux géants du continent qui n’ont cependant pas pris le même départ dans ce groupe C. Et pour cause, tenants du titre, les Lions de la Teranga ont fait forte impression face à la Gambie (3-0) lors de leur première sortie, tandis que les Lions Indomptables, quintuples vainqueurs de la compétition, ont été accrochés par la Guinée (1-1). Si une victoire des hommes d’Aliou Cissé leur permettrait de conforter leur place de leader (3pts), une défaite pourrait totalement rabattre les cartes de ce groupe et relancer les protégés de Rigobert Song (2e, 1pt).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h. Pour cette deuxième journée de phase de groupes, Aliou Cissé mise sur un système articulé en 4-3-3. Le technicien sénégalais a en effet décidé de titulariser en défense Kalidou Koubaly et Abdou Diallo, tandis que Krépin Diatta et Ismail Jakobs occupent les rôles de latéraux. Double buteur face à la Gambie, Lamine Camara est reconduit dans l’entrejeu avec Pape Gueye et Pape Sarr. Seul en pointe, Habib Diallo est épaulé par Ismaïla Sarr et Sadio Mané. En face, Rigobert Song reste fidèle à son système de jeu préférentiel en concoctant un 4-3-3. Critiqué pour avoir rejoint sa sélection sur le tard, André Onana est cette fois titulaire dans les cages, derrière une défense composée de Jean-Charles Castelletto, Christopher Wooh, Enzo Tchato Mbiayi et Nouhou Tolo. Zambo Anguissa est accompagné au milieu de Yvan Neyou et Olivier Kemen tandis que Georges-Kevin Nkoudou et Frank Magri animeront les ailes. Enfin, Moumi Ngamaleu est aligné en pointe de l’attaque.

Composition des équipes :

Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Camara, Gueye, Sarr – Sarr, Diallo, Mané.

Cameroun : Onana – Castelletto, Wooh, Mbiayi, Tolo – Neyou, Kemen, Zambo Anguissa – Magri, Ngamaleu, Nkoudou.

