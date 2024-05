Endrick veut déjà se marier et devenir père

Cet été, le Real Madrid va accueillir le jeune et prometteur Endrick (17 ans). Actuellement à Palmeiras, le Brésilien, qui sera majeur le 21 juillet prochain, a hâte d’arriver dans la capitale espagnole. Il sera accompagné de ses proches, notamment sa compagne Gabriely Miranda, qui est un peu plus âgée que lui. Mais le couple se projette très loin ensemble comme l’a avoué le jeune joueur lors d’un entretien accordé Conversa con Bial. Ses propos sont relayés par AS.

Au sujet d’un mariage et de la paternité, il a confié être prêt : «comme je l’ai dit à mon père et à ma mère, je veux être un jeune père, je veux voir mon fils grandir, avoir des affinités, mais c’est elle [Gabriely] qui doit dire oui ou non, non ?» Sa compagne a répondu : « je pense que nous sommes très jeunes, nous avons un long chemin à parcourir. Nous étudions toujours cela.» La mère d’Endrick est du même avis et estime qu’ils ne doivent pas se précipiter.