L'OL a ciblé le remplaçant de Memphis Depay !

À l’instar de Sergio Agüero, Sergio Ramos, Lionel Messi ou Lucas Vazquez, Memphis Depay fait partie de ces stars dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. À 27 ans et après plus de quatre ans passés dans le Rhône (59 buts inscrits en 134 matches de L1, série en cours), le buteur hollandais n’a toujours pas annoncé sa décision, mais ses refus de prolonger ne laissent plus trop d’espoirs aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

Récemment interrogé à ce sujet, Jean-Michel Aulas veut toujours y croire, mais il semble très clairement s’être préparé au départ du Batave. « S’il doit repartir pour un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande, car ça voudra dire qu’on a gagné quelque chose. » Un probable adieu qui prend du poids au fil des jours.

Un Italien pour remplacer un Hollandais ?

Ce mardi, Tuttosport annonce d’ailleurs sur sa Une que les Gones tiendraient déjà une alternative. Il s’agit de l’attaquant du Torino Andrea Belotti. Âgé de 27 ans, l’Italien est actuellement le 11e meilleur buteur de la Serie A cette saison avec 12 réalisations inscrites en 27 rencontres. Depuis qu’il évolue dans le Piémont, l’ancien pensionnaire de Palerme a marqué 91 buts en 202 matches de championnat en six ans. Soit une moyenne de 15 réalisations par an.

Lié à la formation transalpine jusqu’en 2022, Belotti se trouvera dans une situation qui l’obligera lui et son club à faire un choix l’été prochain : prolonger ou partir à un an de la fin du bail. L’OL s’engouffrera-t-il dans la brèche ? Les Lyonnais devront toutefois se méfier. Après un intérêt de Tottenham l’été dernier, c’est l’AC Milan qui est cette fois très chaud à l’idée d’enrôler l’attaquant.