Angers : Saïd Chabane sera jugé en juin pour "blanchiment en bande organisée"

Président démissionnaire du SCO pour laisser la place à son fils Romain, Saïd Chabane reste le propriétaire du club. Sans doute souhaitait-il prendre un peu de recul pour se consacrer à ses affaires judiciaires. Déjà mis en examen et convoqué a priori le 14 juin au tribunal correctionnel d’Angers pour agressions sexuelles, l’homme d’affaires connaît d’autres déboires.

Placé en garde à vue ce mardi et entendu par les enquêteurs du Service central des courses à jeux de la Direction centrale de la Police judiciaire, il sera jugé le 7 juin par le parquet de Bobigny pour blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession d’agent sportif. Un second chef d’accusation dont s’est défendu l’avocat de M. Chabane à l’AFP car selon lui, «pour un président de club, c’est un peu inédit.»

