Angers : Saïd Chabane démissionne de son poste de président

Le SCO d’Angers a officialisé ce mercredi via un communiqué la démission de son président Saïd Chabane. À la tête du club de l’Anjou depuis 2011, l’homme d’affaires a décidé de se retirer et de céder sa place à son fils. «Le propriétaire d’Angers SCO décide ainsi de prendre de la hauteur et de céder sa place à son fils Romain Chabane», peut-on lire dans le communiqué, qui précise que Teddy Kefalas est lui nommé au poste de président délégué.

Le 7 janvier dernier, Saïd Chabane avait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour «harcèlement sexuel» et «agressions sexuelles aggravées». Mis en examen, il devrait être convoqué le 14 juin prochain devant le tribunal correctionnel d’Angers, dans le cadre de cette affaire.

