Ligue 2 : grâce à un quadruplé d'Healey, Toulouse conforte sa première place contre Sochaux

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 2 reprenait ses droits, ce samedi à 15 heures, avec une très belle affiche comptant pour la seizième journée entre Toulouse, leader avec 31 points, et Sochaux, quatrième à seulement deux unités. Au Stadium Municipal, les deux équipes restaient, cependant, sur trois matches sans succès et voulaient se relancer pour rester tout en haut du classement. Pour cette rencontre, Philippe Montanier alignait un 4-3-3 où le prolifique Healey, auteur de 7 buts depuis le début de la saison, était présent à la pointe. De son côté, Omar Daf optait pour un 4-2-3-1 avec Weissbeck en soutien de Kalulu, titularisé sur le front de l'attaque sochalienne. Sous les yeux de 15 000 supporters réunis au Stadium et dans une belle ambiance, les Sochaliens s'illustraient rapidement dans cette rencontre.

Bien décalé à l'entrée de la surface, Kalulu armait une frappe lobée, bien captée par Dupé (21e). Mais ce sont les Pitchouns qui faisaient la différence en premier. Sur une très bonne récupération plein axe de Van den Boomen, Healey héritait du ballon et envoyait une puissante frappe du droit trompant Prévot (1-0, 25e). Un duel rythmé et plaisant dans lequel les hommes d'Omar Daf allaient profitaient d'une terrible erreur de main de Dupé pour égaliser par l'intermédiaire de Weissbeck (1-1, 37e). Tenus en échec à la pause, les Toulousains s'en remettaient finalement à un Healey XXL au retour des vestiaires. Une première fois de la tête suite à une frappe contrée de Ngoumou (2-1, 53e) avant que l'attaquant anglais ne triple la mise d'une reprise de volée (3-1, 59e) et ne s'offre un quadruplé d'une sublime déviation (4-1, 75e). Son onzième but de la saison. Dominateurs, les Violets contrôlaient la fin de rencontre pour signer un probant succès (4-1). Avec cette victoire, le Téfécé conforte son statut de leader avant de se déplacer à Niort. De son côté, Sochaux marque le pas et reste 4e avant d'accueillir Pau lors de la prochaine journée.

