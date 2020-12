Jérôme Rothen prévient l'OL

La suite après cette publicité

Une série de 14 matchs consécutifs sans défaite en championnat pour l'Olympique Lyonnais, qui coïncide presque avec la clôture du mercato estival. Résultat : les Gones ont été sacrés champion d'automne et deviennent de vrais concurrents au titre en Ligue 1. Un collectif qui tourne notamment depuis l'arrivée de Lucas Paqueta et le retour de l'efficacité du trio offensif.

Si Jérôme Rothen a salué l'apport du milieu brésilien comme source du renouveau lyonnais, il a aussi expliqué sur RMC que le plus dur allait maintenant commencer pour l'équipe de Rudi Garcia : « avec Aouar, qui est son pendant de l’autre côté dans le milieu de terrain, je trouve que cela apporte une maîtrise qui n’existe pas chez les attaquants. Toko-Ekambi et Kadewere ont des qualités, mais ce ne sont pas des grands techniciens. Lyon va maintenant avoir l’étiquette de la très grosse équipe, ce qu’ils n’avaient pas en ce début de saison, le plus difficile commence pour eux ». L'OL doit donc s'attendre à être l'équipe à battre dans cette 2e partie de championnat.