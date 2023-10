Vasco da Gama : les premières critiques sur Dimitri Payet n’ont pas tardé…

La suite après cette publicité

Dimitri Payet (36 ans) ne regrette pas son choix. Le mois dernier, le Réunionnais fêtait sa première passe décisive sous le maillot de Vasco da Gama, à l’occasion de son troisième match avec sa nouvelle équipe (victoire 5-1 face à Coritiba). Depuis, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille a promis de se mettre au portugais, mais il n’est toujours pas un titulaire à part entière de la formation entraînée par Ramon Diaz.

Le numéro 10 totalise six apparitions en Série A brésilienne pour un bilan de 0 but, 1 passe décisive et seulement 2 titularisations. Et dernièrement, son physique a beaucoup fait parler. Dimitri Payet remplit bien son maillot, mais le Vasco explique que le Réunionnais a tout simplement perdu de la graisse, mais s’est énormément musclé. Le Français n’aurait donc pas perdu de poids et serait simplement plus costaud. Cependant, les premières remarques désobligeantes commencent à fuser.

Après le 0-0 concédé à domicile contre São Paulo le 7 octobre dernier, Payet a été critiqué sur les réseaux sociaux par les supporters de Vasco. La raison ? Ils n’ont pas compris pourquoi le Français (entré en jeu à la 64e minute) avait choisi de passer la balle à l’attaquant Pablo Vegetti au lieu d’essayer de conclure après avoir réalisé une belle action. Question de sensibilité me direz-vous. En revanche, quand l’un des joueurs les plus emblématiques du club carioca parle, il est écouté. Et l’ancien Edmundo (52 ans) s’est dit quelque peu déçu par Payet, même s’il n’a pas accablé l’ex-Marseillais pour autant.

« Payet est arrivé avec l’attente que ce soit différent, mais rien n’a changé. Il y a des excuses, nous les acceptons. L’adaptation, la longue période sans jouer, mais un gars avec de la personnalité aurait frappé (il évoque l’action avec Vegetti, ndlr), même si c’était du pied gauche, et un but aurait pu être marqué. Il a marqué de magnifiques buts du pied gauche. Il faut trouver un équilibre, donner le moral aux jeunes, à ceux qui ont vraiment faim, qui veulent une place au soleil, et ces joueurs sont complémentaires. Je ne pense pas qu’un joueur en fin de carrière puisse résoudre le problème d’un club géant comme Vasco. Je croyais que Payet ferait un peu plus, j’en attendais plus », a-t-il confié à Vasco Noticias. Payet est prévenu, la patience des fans de Vasco ne sera pas éternelle.