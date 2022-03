Mercato : l'Inter risque de se faire dépouiller

La suite après cette publicité

Après avoir remporté la Serie A la saison dernière et perdu, entre autres, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku à cause des soucis financiers du club, les Nerazzurri peuvent s'attendre à un autre été noir. D'autant plus que cette saison, les troupes de Simone Inzaghi risquent de voir le voisin et ennemi juré, l'AC Milan, s'emparer du scudetto...

Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, plusieurs pièces majeures de l'équipe lombarde pourraient faire leurs valises. Lautaro Martinez est ainsi l'un des principaux candidats à un départ, notamment parce que l'Atlético de Madrid est très chaud pour l'enrôler. Financièrement, les Colchoneros ont la puissance nécessaire pour aller jusqu'au bout dans cette opération.

Nagelsmann est fan de Dumfries

Ce n'est pas tout, puisque Denzel Dumfries est lui convoité par le Bayern Munich. Le joueur de côté droit néerlandais de 25 ans est très apprécié par le coach bavarois Julian Nagelsmann, qui pourrait en faire une recrue de choix pour renforcer son équipe. Après un début compliqué, l'ancien du PSV s'épanouit du côté de la Lombardie et a naturellement réveillé des intérêts partout en Europe.

Dans les deux cas, on parle de joueurs qui sont loin d'être considérés comme invendables et toute offre un minimum intéressante sera minutieusement étudiée par la direction des Noir et Bleu. Il faut aussi prendre en compte certains cas sensibles, comme celui de Marcelo Brozovic, qui n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat et qui est suivi par le PSG et le Barça, entre autres...